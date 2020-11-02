Bumble-Dee / DepositPhotos В швейцарской Лозанне в понедельник стартуют слушания в Спортивном арбитражном суде (CAS) по спору Всемирного (WADA) и Российского (РУСАДА)

Bumble-Dee / DepositPhotos

В швейцарской Лозанне в понедельник стартуют слушания в Спортивном арбитражном суде (CAS) спору Всемирного (WADA) и Российского (РУСАДА) антидопинговых агентств о лишении последнего статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу. Слушания продлятся до 5 ноября и определят спортивную судьбу России на ближайшие четыре года.

Если CAS примет сторону WADA, что весьма вероятно, российские спортсмены на четыре года лишатся права выступать на Олимпийских играх и чемпионатах мира под национальным флагом, а страна - принимать крупные международные турниры.

Заседания пройдут в закрытом и частично в удаленном режиме: некоторые представители российской стороны, в том числе адвокаты, которые защищают интересы РУСАДА, находятся непосредственно в Лозанне, для остальных участников слушания организованы в формате онлайн-конференции. Процесс будет полностью закрытым для журналистов и других лиц, CAS отменил медиа-брифинги и пресс-конференции.

На открытых слушаниях настаивала сторона WADA, однако российская сторона предпочла закрытый процесс. Бывший глава РУСАДА Юрий Ганус, чье ведомство оспорило санкции в арбитраже под давлением бывшего правительства РФ, ранее отмечал, что открытые слушания могут негативно сказаться на и без того подпорченной репутации отечественного спорта. Более того, обжалование санкций может привести к их ужесточению.

Арбитрами выступят итальянец Луиджи Фумагалли (его выбрало WADA), француз Хамид Гарави (его выбрала Россия) и австралиец Марк Уильямс - председатель панели, которого выбрали Фумагалли и Гарави.

В качестве третьих сторон в слушаниях примут участие представители Международного олимпийского комитета, Международного паралимпийского комитета, Олимпийского комитета России, Паралимпийского комитета России, Международной федерации хоккея и ряд российских спортсменов.

Напомним, что предметом тяжбы являются беспрецедентные санкции в отношении российского спорта, вводимые WADA из-за манипуляций с базой данных Московской антидопинговой лаборатории, содержащей результаты проверки спортсменов за период с 2012 по 2015 год.

Сохранение аутентичности базы являлось одним из условий восстановления РУСАДА в 2018 году. Ранее WADA выложило в открытый доступ полный отчет о манипуляциях в московской лаборатории, однако даже на фоне очевидных доказательств российская сторона продолжала отрицать все обвинения.

Ранее отмечалось, что российская сторона пыталась всячески затягивать слушания, засыпая суд в Лозанне обращениями, вопросами по процедуре процесса, просьбами разъяснить что-либо и так далее, чтобы решение было принято после начала Олимпиады в Токио. В таком случае вердикт затронет Игры 2022 и 2024 годов. После переноса Олимпиады-2020 на год из-за коронавируса подобная тактика потеряла актуальность.