Moscow-Live.ru / Акишин Вячеслав Боксер сборной России впал в кому после пьяной драки в поезде со своим коллегой

Moscow-Live.ru / Акишин Вячеслав

Члены сборной России по боксу подрались в поезде, возвращаясь с соревнований в Ульяновске. Как сообщает телеграм-канал Baza, один из участников пьяной драки находится в коме и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

По данным источника, 34-летний боксер полутяжелого веса Никита Иванов по пути домой "немного выпил", после чего поругался в поезде со своим коллегой, тоже боксером Бассиром Мирсиябовым.

Во время драки Иванов нанес оппоненту несколько ударов, после которых Мирсиябов впал в кому. На данный момент пострадавший находится на аппарате ИВЛ, за его жизнь борются врачи. Иванов задержан.

Федерация бокса России пообещала провести разбирательство инцидента с участием Иванова. Об этом ТАСС сообщил президент организации Умар Кремлев.

"Мы разберемся в этой ситуации, но, насколько мне известно, он не является действующим членом сборной России. Пока мы детально не владеем информацией, будем разбираться. Отдельно проведет работу по этой ситуации совет чемпионов Федерации бокса России", - сказал Кремлев.

Полутяж Никита Иванов - чемпион Европы 2013 года, не последний персонаж в российском боксе. Он также является серебряным призером ЧЕ-2011 и чемпионом России 2009 года.

Отметим, что год назад Федерация бокса России приговорила к месяцу добровольных трудовых работ фигурантов дебоша в екатеринбургском отеле "Хайят" во время проведения в городе мужского чемпионата мира.

В ночь с 19 на 20 сентября пьяные российские спортсмены устроили дебош в баре при отеле. Пение караоке переросло в потасовку и выяснение отношений. Спортсменов пришлось разнимать бойцам Росгвардии, в адрес которых сыпались угрозы.