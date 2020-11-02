В Румынии футбольный вратарь забил гол ударом от ворот
 
В Румынии футбольный вратарь забил гол ударом от ворот
Emanuel Roşu / twitter.com

Матч третьего дивизиона чемпионата Румынии по футболу между командами "Волунтари-2" и "Стяуа-2", который состоялся 31 октября, привлек внимание пользователей соцсетей благодаря необычному голу, забитому голкипером одной из команд.

В концовке первого тайма при счете 1:1 19-летний вратарь "Стяуа" Рэзван Удряу вышел на перехват мяча на линии штрафной площади и сильным ударом вынес его подальше от своих ворот, отбивая атаку соперника.

Удар оказался столь мощным, что снаряд в итоге пролетел через все поле и оказался в противоположной сетке, несмотря на все усилия голкипера "Волунтари".

Видео курьезного гола было опубликовано в аккаунте румынского журналиста Эммануэля Росу в Twitter. По его подсчетам, результативный удар был произведен с 80-метровой дистанции.

Матч завершился победой "Стяуа II" со счетом 4:1.