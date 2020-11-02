Директора центра спортивной подготовки сборных команд РФ (ЦСП) и бывшего главу Союза биатлонистов России (СБР) Александра Кравцова, обвиняемого по уголовному делу о растрате в особо крупном размере, Мосгорсуд в понедельник перевел из СИЗО под домашний арест.

"Суд апелляционной инстанции постановил изменить меру пресечения, избрать Александру Кравцову домашний арест до 15 ноября", - сообщили агентству "Р-Спорт" в пресс-службе суда.

Отмечается, что Кравцову запрещено общаться со свидетелями по уголовному делу, другими обвиняемыми и подозреваемыми, за исключением адвокатов и близких родственников, использовать средства связи и интернет, получать и отправлять почтовые отправления.

17 сентября 2020 года Кравцов был задержан правоохранительными органами по уголовному делу о растрате в особо крупном размере. По версии следствия, он начислял зарплату фиктивным сотрудникам. Всего в период с 1 января 2015 года по конец 2017 года им было переведено около 14 миллионов рублей.

Басманный суд Москвы арестовал чиновника на основании части 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере), максимальная санкция которой - 10 лет лишения свободы. На время расследования и.о. главы ЦСП был назначен его зам Дмитрий Столяров.

Добавим, что Кравцов был главой российской спортивной делегации на Олимпийских играх 2014 года в городе Сочи. С мая 2014 года на протяжении четырех лет занимал должность президента СБР. Входил в комиссию по развитию спорта высших достижений Совета при президенте РФ. Награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени.