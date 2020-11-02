Carine06 / wikimedia.org Россиянин Даниил Медведев вернулся в пятерку лучших теннисистов мира

Carine06 / wikimedia.org

Россиянин Даниил Медведев поднялся на пятое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), обновленная версия которого по итогам минувшей недели опубликована на официальном сайте организации.

На прошедшей неделе Медведев дошел до четвертьфинала турнира в Вене, победителем которого стал его соотечественник Андрей Рублев. В обновленном рейтинге Медведев сместил с пятой строчки грека Стефаноса Циципаса, Рублев сохранил восьмое место. Других изменений в топ-10 не произошло.

Еще один представитель России - Карен Хачанов - опустился на одну строчку и занимает 19-е место в мировой табели о рангах.

Лидирует в рейтинге серб Новак Джокович, вторым идет испанец Рафаэль Надаль, третье место занимает австриец Доминик Тим.

Напомним, что Рублев впервые в карьере квалифицировался на итоговый турнир ATP в Лондоне. Он стал пятым россиянином после Евгения Кафельникова, Марата Сафина, Николая Давыденко и Даниила Медведева, сумевшим этого добиться.

The first Russian to win 5 titles in one #ATPTour season since Nikolay Davydenko in 2009!



Well played, @AndreyRublev97 ???? pic.twitter.com/I8jwZ8RmuB— ATP Tour (@atptour) November 1, 2020

Во второй раз в истории и впервые с 2000 года сразу двое россиян (Рублев и Медведев) попали в финальную восьмерку. 20 лет назад на итоговом в Лиссабоне выступали Кафельников и Сафин.