АГН Москва / Сергей Киселев В конце 2018 года Мусатов был объявлен в федеральный розыск, его арестовали в сентябре 2019 года

АГН Москва / Сергей Киселев

Пресненский суд Москвы приговорил бывшего хоккеиста сборной России Игоря Мусатова к 4 годам колонии общего режима за мошенничество с криптовалютой в особо крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору (часть 4 статьи 159 УК РФ). Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу суда.

По данным следствия, Мусатов в начале 2018 года совершил сделку с бизнесменом Абеляном В. М, занимающимся инвестициями в сфере криптовалютного рынка, по продаже более сотни биткоинов общей стоимостью 800 тысяч долларов (45,3 млн рублей по курсу на тот период).

Сам Мусатов на сделку не явился, прислав своего помощника, но в ходе телефонного общения убедил Абеляна в переводе тому 103-х биткоинов. После перевода предпринимателем 45 миллионов помощник покинул офис через черный ход. Сначала хоккеист по телефону обещал уладить ситуацию, но позже перестал отвечать на звонки. Несколько месяцев бизнесмен безуспешно пытался связаться с хоккеистом, а затем обратился в полицию.

В конце 2018 года Мусатов был объявлен в федеральный розыск, его арестовали в сентябре 2019 года.

33-летний Игорь Мусатов является супругом двукратной олимпийской чемпионки по художественной гимнастике Евгении Канаевой. Он не выступал в КХЛ с сезона-2016/17, когда провел 29 матчей за братиславский "Слован", отметившись 8 (6+2) очками. Осенью 2018-го нападающий пытался вернуться в хоккей, подписав пробный контракт с московским "Динамо".

В составе молодежной сборной России Мусатов становился серебряным призером чемпионата мира в 2007 году.

Афера с биткоинами - не первая неприятная история в его послужном списке. В октябре 2017 года в ресторане нетрезвый спортсмен выронил пистолет, а в 2015 году форварда задержали за пьяный дебош. К тому же хоккеиста несколько раз задерживали за пьяную езду.