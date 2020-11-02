Станислав Черчесов
 
Станислав Черчесов
Сборная России по футболу / ВКонтакте

Тренерский штаб сборной России по футболу во главе со Станиславом Черчесовым определился с составом на ноябрьские матчи Лиги наций УЕФА против команд Турции и Сербии, а также товарищескую игру против Молдавии.

Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Всего в основном списке значится 28 футболистов. Еще шестеро вошли в резервный список, откуда игроки могут быть вызваны в сборную в случае необходимости.

Под знамена сборной, помимо прочих, были вызваны полузащитник итальянской "Аталанты" Алексей Миранчук, хавбек санкт-петербургского "Зенита" Александр Ерохин и голкипер "Краснодара" Матвей Сафонов.

Ближайшие матчи в рамках группового этапа Лиги наций УЕФА сборная России проведет 15 ноября с командой Турции в Москве и 18 ноября - с командой Сербии в Белграде. На 12 ноября у подопечных Черчесова запланирован товарищеский матч с командой Молдавии в Кишиневе.

Тренировки стартуют 8 ноября в Новогорске.