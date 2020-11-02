Тренерский штаб сборной России по футболу во главе со Станиславом Черчесовым определился с составом на ноябрьские матчи Лиги наций УЕФА против команд Турции и Сербии, а также товарищескую игру против Молдавии.
Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).
Всего в основном списке значится 28 футболистов. Еще шестеро вошли в резервный список, откуда игроки могут быть вызваны в сборную в случае необходимости.
Под знамена сборной, помимо прочих, были вызваны полузащитник итальянской "Аталанты" Алексей Миранчук, хавбек санкт-петербургского "Зенита" Александр Ерохин и голкипер "Краснодара" Матвей Сафонов.
‼️ Состав на сборы. Тренировки стартуют 8 ноября в Новогорске.
???? Вратари
Антон Шунин ("Динамо")
Маринато Гилерме ("Локомотив")
Матвей Сафонов ("Краснодар")— Сборная России (@TeamRussia) November 2, 2020
⛔️ Защитники
Георгий Джикия ("Спартак")
Игорь Дивеев, Марио Фернандес (оба - ЦСКА)
Роман Евгеньев ("Динамо")
Юрий Жирков, Вячеслав Караваев (оба - "Зенит")
Фёдор Кудряшов ("Антальяспор" Турция)
Андрей Семёнов ("Ахмат")
Игорь Смольников ("Краснодар")— Сборная России (@TeamRussia) November 2, 2020
???? Нападающие:
Артем Дзюба ("Зенит")
Антон Заболотный ("Сочи")
Александр Соболев ("Спартак")— Сборная России (@TeamRussia) November 2, 2020
Ближайшие матчи в рамках группового этапа Лиги наций УЕФА сборная России проведет 15 ноября с командой Турции в Москве и 18 ноября - с командой Сербии в Белграде. На 12 ноября у подопечных Черчесова запланирован товарищеский матч с командой Молдавии в Кишиневе.
Тренировки стартуют 8 ноября в Новогорске.