Баскетболисты ЦСКА неудачно стартовали в регулярном чемпионате Евролиги

Баскетболисты московского ЦСКА проиграли испанской "Барселоне" в гостевом матче первого тура регулярного чемпионата Евролиги. Встреча в Барселоне, закончилась со счетом 76:66 (24:19, 17:19, 14:15, 21:18) в пользу хозяев паркета.

Самым результативным игроком встречи стал центровой "Барселоны" Брэндон Дэвис - в его активе 18 очков. В составе ЦСКА выделялся грузинский центровой Торнике Шенгелия, набравший 15 баллов, и Майк Джеймс (13).

В следующем туре 8 октября проверить на прочность каталонскую дружину предстоит петербургскому "Зениту", который на старте турнира одержал выездную победу в Стамбуле над турецким клубом "Анадолу Эфес" - 73:69 (15:10, 11:16, 23:28, 24:15). У визитеров 23 очка набрал Кевин Пангос, у хозяев блеснул результативностью Василий Мичич (17).

.@AlexTheGreat22 showed what he can do on his EuroLeague debut with this HUGE poster jam ????????



Dunk of the Night | @basketlover pic.twitter.com/0TdEnT9HeZ— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) October 2, 2020

ЦСКА 8 октября во втором туре на своей площадке сыграет с тель-авивским "Маккаби".

Предыдущий сезон Евролиги был досрочно завершен без определения победителя в связи с пандемией коронавируса. Действующим чемпионом турнира является ЦСКА, который завоевал свой восьмой титул в сезоне-2018/19.