Pixabay.com УЕФА разрешил европейским странам вернуть зрителей на футбольные трибуны

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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) разрешил допускать зрителей на матчи под своей эгидой в количестве не более 30 процентов от общей вместимости арен, оставив окончательное решение о допуске зрителей местным властям.

При этом болельщиков гостевых команд пока не планируется допускать на игры "до дальнейшего уведомления".

Это означает, что три октябрьских матча сборной России по футболу, а также домашние игры отечественных клубов в еврокубках, скорее всего, пройдут со зрителями.

"Исполнительный комитет УЕФА сегодня принял решение разрешить частичное возвращение зрителей на матчи под своей эгидой, если это разрешено местным законодательством, начиная с матчей национальных сборных на следующей неделе", - сообщает пресс-служба УЕФА.

Как отмечается в заявлении, на принятие положительного решения повлияло удачное проведение матча за Суперкубок УЕФА в Будапеште, который состоялся 24 сентября.

????️ In other news: The return of fans to UEFA matches at maximum 30% of capacity will be allowed pending approval of local authorities.— UEFA (@UEFA) October 2, 2020

Лимит в 30% от общей вместимости стадиона может быть соблюден только в тех странах, где установленный властями лимит не ниже, в противном случае учитывается тот лимит, который установлен на национальном уровне. Допущенные болельщики обязаны строго соблюдать меры безопасности, такие как соблюдение социальной дистанции и ношение масок.

Напомним, что сборная России 8 октября проведет товарищеский матч с командой Швеции на "ВЭБ-Арене" в Москве, а 11 и 14 октября в рамках Лиги наций сыграет против Турции и Венгрии на "ВТБ-Арене".

Групповой раунд клубных еврокубков - Лиги чемпионов и Лиги наций, где выступают "Зенит", "Локомотив", "Краснодар" и ЦСКА, стартует 20 -22 октября.