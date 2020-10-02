УЕФА разрешил европейским странам вернуть зрителей на футбольные трибуны
 
УЕФА разрешил европейским странам вернуть зрителей на футбольные трибуны
Pixabay.com

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) разрешил допускать зрителей на матчи под своей эгидой в количестве не более 30 процентов от общей вместимости арен, оставив окончательное решение о допуске зрителей местным властям.

При этом болельщиков гостевых команд пока не планируется допускать на игры "до дальнейшего уведомления".

Это означает, что три октябрьских матча сборной России по футболу, а также домашние игры отечественных клубов в еврокубках, скорее всего, пройдут со зрителями.

"Исполнительный комитет УЕФА сегодня принял решение разрешить частичное возвращение зрителей на матчи под своей эгидой, если это разрешено местным законодательством, начиная с матчей национальных сборных на следующей неделе", - сообщает пресс-служба УЕФА.

Как отмечается в заявлении, на принятие положительного решения повлияло удачное проведение матча за Суперкубок УЕФА в Будапеште, который состоялся 24 сентября.

Лимит в 30% от общей вместимости стадиона может быть соблюден только в тех странах, где установленный властями лимит не ниже, в противном случае учитывается тот лимит, который установлен на национальном уровне. Допущенные болельщики обязаны строго соблюдать меры безопасности, такие как соблюдение социальной дистанции и ношение масок.

Напомним, что сборная России 8 октября проведет товарищеский матч с командой Швеции на "ВЭБ-Арене" в Москве, а 11 и 14 октября в рамках Лиги наций сыграет против Турции и Венгрии на "ВТБ-Арене".

Групповой раунд клубных еврокубков - Лиги чемпионов и Лиги наций, где выступают "Зенит", "Локомотив", "Краснодар" и ЦСКА, стартует 20 -22 октября.