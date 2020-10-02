vverve / DepositPhotos Футболисты ЦСКА узнали соперников по групповому этапу Лиги Европы

vverve / DepositPhotos

В пятницу в штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка группового этапа розыгрыша второго по значимости еврокубка - Лиги Европы, в котором принимает участие московский клуб ЦСКА.

По итогам жеребьевки армейцы возглавили группу К, где будут конкурировать с хорватским "Динамо" из Загреба, нидерландским "Фейенордом" и австрийским "Вольфсбергом".

Матчи группового этапа Лиги Европы пройдут 22 и 29 октября, 5 и 26 ноября, а также 3 и 10 декабря. Точный календарь станет известен позднее.

Первые встречи 1/16 финала состоятся 26 февраля 2021 года. Финал турнира пройдет 26 мая в польском Гданьске.

Напомним, что ЦСКА оказался единственным представителем России в групповом турнире Лиги Европы сезона-2020/21. Московское "Динамо" и "Ростов" не сумели преодолеть квалификацию.

Накануне в Швейцарии прошла жеребьевка группового этапа розыгрыша Лиги чемпионов УЕФА сезона-2020/21, по итогам которой своих соперников узнали три российских клуба - питерский "Зенит", московский "Локомотив" и "Краснодар".