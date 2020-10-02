Лучшая российская теннисистка Екатерина Александрова проиграла первой ракетке Украины Элине Свитолиной в матче третьего круга Открытого чемпионата Франции, который проходит в эти дни на грунтовых кортах Roland Garros.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 7:5 в пользу 26-летней Свитолиной, которая посеяна на турнире под третьим номером.

25-летняя Александрова занимает 31-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), высшее среди своих соотечественниц на сегодняшний день. На турнирах Большого шлема она не добиралась дальше третьего круга.

Екатерина была последней представительницей России в женском одиночном разряде Roland Garros. В первом круге завершили выступление Анна Калинская, Светлана Кузнецова, Анна Блинкова, Маргарита Гаспарян, Людмила Самсонова и Виталия Дьяченко, во втором - Камилла Рахимова, Анастасия Павлюченкова, Дарья Касаткина и Вероника Кудерметова.

Elina Svitolina books a spot in the 4th round beating Ekaterina Alexandrova 6-4 7-5 #RG20 pic.twitter.com/jaG3HuhN7x— We Are Tennis (@WeAreTennis) October 2, 2020

В мужском одиночном разряде продолжают борьбу Карен Хачанов и Андрей Рублев, тогда как лучший теннисист страны Даниил Медведев не может выиграть на парижском грунте ни одного матча четвертый год подряд.