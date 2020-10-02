TKKurikawa / DepositPhotos Корпорация Honda объявила об уходе из "Формулы-1" в конце 2021 года

TKKurikawa / DepositPhotos

Японская корпорация Honda Motor прекратит участие в чемпионате "Формулы-1" в качестве поставщика двигателей для команд по окончании сезона 2021 года. Командам "Ред Булл" и "Альфа Таури", за которую выступает россиянин Даниил Квят, придется искать нового производителя силовых установок для своих болидов.

В заявлении компании говорится, что она хочет сосредоточить свои корпоративные ресурсы на исследованиях и разработке силовых установок будущего, основанных на энергетических технологиях, включая топливные элементы и аккумуляторные электромобили, которые лягут в основу безуглеродной среды.

Комментируя принятое решение, в Honda отметили, что сейчас автомобильная промышленность переживает период великих преобразований, которые происходят раз в сто лет. Принято решение стремиться к достижению "углеродной нейтральности" к концу 2050 года.

Эта цель будет достигнута в рамках экологических инициатив, которые являются для компании одним из главных приоритетов в качестве производителя средств передвижения.

Honda to Conclude Participation in FIA Formula One World Championship.— Honda Racing F1 (@HondaRacingF1) October 2, 2020

"Хонда" вернулась в "Формулу-1" в 2015 году в качестве поставщика моторов для команды "Макларен". После трех сезонов сотрудничество было прекращено и был подписан контракт с "Торо Россо" (ныне "Альфа Таури"), а в 2019 году - с "Ред Булл".

Помимо "Хонды", в чемпионате в настоящее время используются двигатели "Мерседес", "Феррари" и "Рено".