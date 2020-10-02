Призер Олимпийских игр 2002 и 2006 годов в одиночном фигурном катании Ирина Слуцкая рассказала о неизлечимом заболевании, с которым вынуждена бороться последние годы.

В интервью порталу Teleprogramma.pro бывшая спортсменка призналась, что ей приходится принимать гормональные препараты из-за ревматоидного поражения сосудов.

Соответствующий диагноз ей поставили в 2003 году, после чего она смогла вернуться в спорт.

"У меня заболевание сосудов. К сожалению, оно не лечится. Я вынуждена поддерживать жизнь гормональными препаратами. Мне приходит много вопросов на эту тему, особенно в директ. Люди спрашивают, зачем и почему. Всем, кому успеваю, отвечаю", - призналась 41-летняя Ирина.

В 2003-2004 годах Слуцкая проходила длительный курс лечения от васкулита - иммунопатологического воспаления сосудов. Как правило, следствием этого заболевания является изменение структуры и функции органов, кровоснабжающихся воспаленными сосудами.

В 2005 году, вернувшись в спорт, Ирина выиграла чемпионат мира в Москве, а год спустя стала семикратной чемпионкой Европы и завоевала бронзовую медаль на Олимпиаде в Турине, после чего объявила о завершении карьеры.

Слуцкая завоевала серебро на Играх-2002 в Солт-Лейк-Сити и бронзу Олимпиады 2006 года в Турине, а также дважды выигрывала чемпионаты мира (2002, 2005).

В настоящее время Ирина является депутатом Московской областной думы от партии "Единая Россия" и телеведущей. В свободное время воспитывает троих детей и проводит мастер-классы по фигурному катанию, руководя собственной студией.