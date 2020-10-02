Бывший футболист сборной Германии Томас Хитцльспергер, признавшийся по завершении игровой карьеры в нетрадиционной сексуальной ориентации, получил орден "За заслуги" из рук президента страны Франка-Вальтера Штайнмайера.
Крестом были отмечены заслуги экс-спортсмена за многолетнюю борьбу с гомофобией.
"Мы чествуем бывшего футболиста национальной сборной, чемпиона Германии со "Штутгартом", который нарушил табу, совершив каминг-аут, и много лет боролся с гомофобией, сексизмом и расизмом на стадионах и в клубах", - приводит слова Штайнмайера официальный сайт Немецкого футбольного союза.
Всего в Берлине награждали 15 человек, в том числе профессора вирусологии Кристиана Дростена.
Herzlichen Glückwunsch an unseren #DFB-Botschafter für Vielfalt @ThomasHitz zum Erhalt des Bundesverdienstkreuzes! ???? https://t.co/WUQtH2lGYM— DFB (Verband) (@DFB) October 1, 2020
38-летний Хитцльшпергер за свою карьеру выступал за "Астон Виллу", "Честерфилд", "Штутгарт", "Лацио", "Вест Хэм", "Вольфсбург" и "Эвертон". За сборную Германии сыграл 52 матча. Томас повесил бутсы на гвоздь в 2013 году и в настоящее время является председателем правления "Штутгарта".
В июне 2007 года Хитцльшпергер расстался со своей подругой за месяц до назначенной свадьбы. В январе 2014 года, после долгих раздумий, он признался в гомосексуализме.