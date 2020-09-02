steho / DepositPhotos Шведская сборная отказалась от участия в мировом первенстве по хоккею с мячом, который должен пройти с 5 по 11 октября 2020 года в Иркутске

steho / DepositPhotos

Шведская сборная отказалась от участия в мировом первенстве по хоккею с мячом, который должен пройти с 5 по 11 октября 2020 года в Иркутске. Фавориты турнира официально уведомили организаторов, что не смогут участвовать в чемпионате из-за сложной эпидемиологической ситуации. В Иркутск также не приедут немцы и американцы.

"Ночью пришли официальные письма от шведской и немецкой федераций - из-за закрытых границ с Россией и сложной эпидемиологической ситуации их команды не смогут приехать в октябре на чемпионат мира. Однако они готовы приехать в любое время, если будет перенос. Сборная США еще месяц назад отказалась", - сообщил ТАСС президент Федерации хоккея с мячом Иркутской области Владимир Матиенко.

Таким образом, от участия в соревнованиях отказались уже три команды из восьми, из-за чего проведение чемпионата в октябре представляется маловероятным. Решение о возможном переносе матчей будет принимать Международная федерация хоккея с мячом.

Мировое первенство в Иркутске изначально было запланировано на период с 29 марта по 5 апреля, но из-за пандемии было перенесено на 5-11 октября. Чемпионат мира 2021 года тоже запланирован в России, он должен пройти с 30 марта по 4 апреля в Сыктывкаре.

Сборная России является действующим чемпионом мира по хоккею с мячом и побеждала на турнире 12 раз, деля первое место по этому показателю с командой Швеции. Россияне и шведы играли в финалах большинства турниров, иногда в их спор удавалось вмешиваться финнам.