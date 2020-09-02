Хоккейный Клуб СКА / Youtube.com Флагман Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) - петербургский клуб СКА - объявил о подписании контракта с нападающим Владиславом Каменевым, ранее выступавшим за команду Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Колорадо Эвеланш"

Хоккейный Клуб СКА / Youtube.com

Флагман Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) - петербургский клуб СКА - объявил о подписании контракта с нападающим Владиславом Каменевым, ранее выступавшим за команду Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Колорадо Эвеланш".

Как сообщает пресс-служба клуба, контракт с 24-летним форвардом рассчитан на два года и будет действовать до конца сезона-2021/22. Владислав будет выступать за клуб под номером 98.

Права на Каменева СКА получил в результате трехсторонней сделки с участием магнитогорского "Металлурга" и челябинского "Трактора" в июне 2020 года.

Как сообщает "Спорт-Экспресс", СКА заплатит Каменеву 80 млн рублей за два сезона.

В прошедшем регулярном чемпионате НХЛ Каменев в 38 матчах забросил одну шайбу и набрал 8 (1+7) баллов по системе гол плюс пас, не попав в заявку команды на плей-офф. Владислав выступал в НХЛ с 2017 года и сначала представлял "Нэшвилл". Всего на его счету 66 игр в регулярных чемпионатах и 13 (3+10) набранных очков.

Как заявил заслуженный тренер России Владимир Плющев, молодого и перспективного игрока удалось вернуть в Россию из-за океана усилиями Романа Ротенберга.

"Это плюс не только для питерского клуба, но и для всего нашего хоккея. Это будущее нашего хоккея, нашей сборной. Хоккеист выступал в НХЛ за "Колорадо" и провел в этом сезоне 38 матчей. Мало кто верил, что удастся вернуть его в Россию. Но Роман Ротенберг это сделал. Он стратегически подходит к решению вопросов, им и его помощниками ведется планомерная работа на перспективу", - цитирует Плющева "Чемпионат".

В КХЛ форвард выступал за магнитогорский "Металлург". В регулярных чемпионатах и плей-офф КХЛ он провел 67 матчей, в которых набрал 12 (8+4) очков. он также является двукратным серебряным призером молодежных чемпионатов мира.