AlexanderMils / DepositPhotos Представлена официальная эмблема летних Олимпийских игр 2028 года в Лос-Анджелесе

AlexanderMils / DepositPhotos

Оргкомитет летних Олимпийских игр 2028 года в Лос-Анджелесе во вторник представил официальную эмблему соревнований, объединяющую сразу 26 версий логотипа.

На логотипе изображены буквы LA и число 28. L и 28 выполнены в черном цвете, а изображение буквы А постоянно меняется, что символизирует разнообразные истории и возможности Лос-Анджелеса.

Буква А выполнена в 26 вариантах, каждый из которых будет использоваться. Версии символизируют индивидуальную историю известных жителей города - сообщества одухотворенных людей и бесстрашных мечтателей.

В числе авторов версий певица Билли Айлиш, актриса Риз Уизерспун, фигурист Адам Риппон, футболистка Алекс Морган, спринтеры Эллисон Феликс и Майкл Джонсон, сноубордистка Хлоя Ким и пловчиха Симоне Мануэль.

We are a community of inspired individuals and fearless dreamers. It's time we made our mark. #LA28 #LA28Creator pic.twitter.com/XagKkA5d9a— LA28 (@LA28) September 1, 2020

Летние Олимпийские игры в третий раз в истории пройдут в Лос-Анджелесе, ранее город принимал соревнования в 1932 и 1984 годах.

Напомним, что представленный почти год назад логотип летних Олимпийских игр 2024 года а Париже объединяет в себе три культовых символа - медаль, олимпийский огонь и образ самой узнаваемой французской женщины - лицо Марианны, являющейся одним из символов Французской республики и олицетворением национального девиза "Свобода, Равенство, Братство".