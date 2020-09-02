Лидер французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" бразилец Неймар сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию, утверждает местное издание L'Equipe.

Пресс-служба клуба в среду официально сообщила, что тесты на COVID-19 трех игроков дали положительный результат, не называя имен инфицированных.

По информации издания, заболевшими игроками оказались Неймар, а также аргентинские полузащитники Анхель Ди Мария и Леандро Паредес. Все трое провели несколько дней отпуска на Ибице, после чего вернулись в Париж. Теперь футболисты будут соблюдать недельный карантин.

Вместе с зараженными на отдых ездили Мауро Икарди, Андер Эррера и Кейлор Навас, которые ушли на самоизоляцию.

Согласно эпидемиологическому протоколу, матч команды в чемпионате Франции может быть отменен в случае заражения четырех и более игроков.

Coronavirus : Neymar testé positif



Le Paris Saint-Germain a officialisé trois cas positifs au Covid-19 après les tests effectués ce matin. Selon nos informations, il s'agit de Paredes, Di Maria et Neymar https://t.co/owpkcbqz7w pic.twitter.com/Mp8v2gv8R0— L'ÉQUIPE (@lequipe) September 2, 2020

Новый сезон чемпионата Франции стартовал 21 августа. Состоялись два тура, но "ПСЖ" пока не провел ни одного матча - встречи были перенесены по просьбе парижского клуба. Их ближайшая игра запланирована на 10 сентября - в гостях против "Ланса".

Неймар перешел в ПСЖ из "Барселоны" в 2017 году за рекордные 222 млн евро. В составе французского клуба бразилец трижды стал чемпионом Франции, а в минувшем сезоне дошел до финала Лиги чемпионов, где уступил германской "Баварии" (0:1).