Pixabay.com Российские теннисисты уверенно стартовали на US Open

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Россияне Даниил Медведев, Карен Хачанов, Андрей Рублев и Андрей Кузнецов вышли во второй круг Открытого чемпионата США по теннису, который проходит в эти дни в Нью-Йорке.

Медведев, посеянный под третьим номером, в первом раунде за один час 46 минут нанес поражение аргентинцу Федерико Дельбонису со счетом 6:1, 6:2, 6:4. Его следующим соперником станет австралиец Кристофер О'Коннелл.

Десятая ракетка турнира Рублев в первом круге за два часа семь минут переиграл представителя Франции Жереми Шарди со счетом 6:4, 6:4, 6:3 и теперь ждет победителя пары Таро Даниэль (Япония) - Грегуар Баррер (Франция).

Хачанов, 11-й номер посева, в первом круге победил итальянца Янника Синнера со счетом 3:6, 6:7 (7:9), 6:2, 6:0, 7:6 (7:4). Теннисисты провели на корте 3 часа 44 минуты.

Следующим соперником Хачанова будет соотечественник Андрей Кузнецов, победивший на старте турнира за 1 час 44 минуты американца Сэма Куэрри со счетом 6:4, 7:6 (8:6), 6:2.

Victorious in his #USOpen return!



Daniil Medvedev made his return to Arthur Ashe Ashe Stadium and has his sights set on another deep run.



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В женской части турнира россиянка Екатерина Александрова вышла во второй раунд, одолев экс-первую ракетку мира бельгийку Ким Клейстерс со счетом 3:6, 7:5, 6:1. Теннисистки провели на корте один час 46 минут. В следующем раунде Александрова встретится с американкой Кэти Макнейли.

Анна Калинская пробилась во второй раунд благодаря победе над сербкой Ниной Стоянович со счетом 6:4, 6:3. Матч продолжался 1 час 19 минут. Ее следующей соперницей будет победительница матча между американкой Винус Уильямс и чешкой Каролиной Муховой.

Маргарита Гаспарян в матче первого круга за 2 часа 17 минут обыграла пуэрториканку Монику Пюиг со счетом 6:3, 6:7 (0:7), 6:0 и теперь ждет встречи с американкой Сереной Уильямс.

Не смогли преодолеть барьер первого круга на Открытом чемпионате США Вера Звонарева, Вероника Кудерметова, Наталья Вихлянцева, Людмила Самсонова и Виталия Дьяченко.