Бывший игрок петербургского "Зенита" и лондонского "Арсенала" Андрей Аршавин получил новую должность в клубе с берегов Невы. Как информирует пресс-служба сине-бело-голубых, накануне 39-летний ветеран был утвержден директором Департамента развития молодежного футбола по спортивным вопросам.

Как уточнил гендиректор команды Александр Медведев, Аршавин будет взаимодействовать со спортивным директором "Зенита" Хавьером Рибалтой в области подготовки молодых игроков.

"В департамент по развитию молодежного футбола входят академия, молодежная команда и "Зенит-2". Это большая структура, которая требует разделения спортивной и административно-хозяйственных функций. Андрей будет полностью сосредоточен на спортивных вопросах. Пирамида молодежного футбола должна ежегодно давать несколько игроков для основы, как это происходит в "Аяксе", "Баварии" и "Барселоне". Потом эти футболисты не только могут играть основе, но и приобретают высокую рыночную стоимость", - сказал Медведев в интервью РИА "Новости".

Андрей Аршавин назначен директором Департамента развития молодежного футбола по спортивным вопросам.



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Аршавин завершил карьеру игрока в конце 2018 года, проведя более 350 матчей за "Зенит" и став в составе клуба трехкратным чемпионом России, обладателем Кубка УЕФА и Суперкубка УЕФА.

После завершения игровой карьеры Андрей прошел обучение в Центре повышения квалификации тренеров в академии "Зенита", получил лицензии категории D и С и приступил к работе в качестве тренера со спортсменами 2004 года рождения. Он также работал советником генерального директора по молодежному футболу.