Мосгорсуд в понедельник отменил приговор Пресненского суда от 8 мая 2019 года в отношении футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина, Кирилла Кокорина, а также детского тренера Александра Протасовицкого, которые стали фигурантами уголовного дела о драках в Москве, и вынес новое постановление.

Мамаев, Кирилл Кокорин и Протасовицкий оправданы по 213-й статье ("хулиганство"), Кокорин-старший - нет. Приговор последнему оставлен без изменений, остальным уже отбытый тюремный срок заменен одним годом исправительных работ, передает портал Sport24.

Поскольку фигуранты уже отбыли реальные сроки за хулиганство, новое наказание им не грозит. Более того, Мамаев, Кокорин-младший и Протасовицкий могут рассчитывать на реабилитацию и компенсацию с связи с оправданием по статье "хулиганство".

Защита Мамаева еще не решила, будет ли требовать восстановления справедливости. Адвокат Кокорина, в свою очередь, планирует обжаловать решение суда, уточняет РИА "Новости".

Ранее адвокаты настаивали на частичном оправдании осужденных, в особенности по статье о хулиганстве. Кроме того, защита просила суд обратить внимание на работу МВД и прокуратуры в этом деле.

"ГСУ МВД замешало все в одну неразборчивую кашу, а прокуратура добавила в эту кашу масла", - сказала защитница Протасовицкого Татьяна Прилипко.

Кокорина и Мамаева приговорили к реальным срокам по обвинениям в хулиганстве и нанесении побоев в рамках уголовного дела о драках в центре Москвы. Оба инцидента, запечатленные камерами видеонаблюдения, вызвали широкий общественный резонанс.

От рук футболистов пострадали водитель одной из ведущих Первого канала Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.

Футболисты отбыли наказание в исправительной колонии ИК-4 в Белгородской области и вышли на свободу по УДО, проведя в неволе 11 месяцев. Павел, с которым расторг контракт "Краснодар", перебрался в "Ростов", а Александр вернулся в "Зенит", откуда затем отправился в аренду в "Сочи".