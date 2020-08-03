Ситуация вокруг пандемии коронавируса позволит начать международный спортивный сезон не раньше ноября. Такое мнение в ходе онлайн-конференции, посвященной Олимпиаде 1980 года в Москве, выразил президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

"Наши спортсмены, подходившие к пику формы весной, оказались сейчас в сложном положении, - цитирует Позднякова ТАСС. - Им заново нужно готовить себя к соревнованиям, в особенности к международным. Международный спортивный сезон, по нашим предположениям, начнется не раньше ноября, календарь будет серьезно отличаться от того, по которому мы работали раньше. Да, наступают непростые времена, но в таких условиях находятся спортсмены многих стран".

Из-за пандемии коронавируса многие запланированные на 2020 год соревнования, включая летнюю Олимпиаду в Токио, были перенесены.

"Начало отборочных стартов и международных соревнований даст нам надежду на то, что Игры состоятся", - добавил президент ОКР.

Ранее стало известно, что Поздняков и министр спорта РФ Олег Матыцин возглавили штаб по контролю за обеспечением подготовки сборных России к Олимпийским играм в Токио.

Основными функциями штаба являются контроль выполнения программных документов, а также координация деятельности и обеспечение согласованных действий органов власти и спортивных организаций, которые участвуют в подготовке российских сборных к Олимпийских играм.

Летняя Олимпиада-2020 в Токио должна пройти с 23 июля по 8 августа в 2021 года.