www.hcamur.ru Весьма эффектным голом порадовал болельщиков Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) форвард хабаровского "Амура" Дмитрий Архипов

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Весьма эффектным голом порадовал болельщиков Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) форвард хабаровского "Амура" Дмитрий Архипов. Трюк на грани фола был выполнен им столь аккуратно, что судьям пришлось лишь подтвердить взятие ворот.

В домашнем матче регулярного чемпионата "Амур" в Хабаровске переиграл московский "Спартак" со счетом 6:2. Архипов внес свою лепту в разгром красно-белых на 45-й минуте встречи, когда в одном из игровых эпизодов шайба отскочила от лицевого борта и легла сверху на сетку ворот спартаковцев.

Нападающий подъехал на пятачок, подбил шайбу снизу клюшкой и тут же вторым касанием с лета отправил ее за спину голкипера "Спартака" Александра Трушкова.

Необычное взятие ворот заставило арбитров обратиться к видеоповтору, однако игры высоко поднятой клюшкой зафиксировано не было и гол засчитали.

"Хочу поздравить всех с хорошей победой. Что касается гола Архипова - в моей карьере были разные голы, в том числе самые курьезные, но таких шайб, честно говоря, не видел. Оригинальный и очень важный гол", - заявил на пресс-конференции тренер "Амура" Сергей Светлов.

Помимо Архипова, у победителей отличились Александр Полунин (14'), Михал Йордан (29'), Вячеслав Ушенин (39'), Гинек Зогорна (58') и Владимир Бутузов (59'). У гостей дубль на счету Анатолия Никонцева (15', 52').

"Спартак" не может победить в Хабаровске на протяжении пяти встреч, последний раз красно-белые выигрывали у хозяев 10 сентября 2015 года. Москвичи потерпели третье поражение подряд и идут на седьмом месте в таблице Западной конференции, а "Амур" - десятым на Востоке.