IBU World Cup (@IBU_WC) / Twitter Победу в гонке одержал норвежец Тарьей Бе, преодолевший дистанцию в 10 км за 24 минуты 3,7 секунды без промахов на двух огневых рубежах. Второе место занял немец Арнд Пайффер (+ 13,9 сек; 0 промахов), третьим стал норвежец Йоханнес Бе (+29,4; 1)

IBU World Cup (@IBU_WC) / Twitter

Мужская сборная России по биатлону в четверг на втором этапе Кубка мира в финском Контиолахти провела худшую гонку в своей истории. Ни один отечественный биатлонист не попал в топ-30 в спринте.

Победу в гонке одержал норвежец Тарьей Бе, преодолевший дистанцию в 10 км за 24 минуты 3,7 секунды без промахов на двух огневых рубежах. Второе место занял немец Арнд Пайффер (+ 13,9 сек; 0 промахов), третьим с одой осечкой стал норвежец Йоханнес Бе (+29,4; 1). Тарьей впервые оказался выше младшего брата Йоханнеса на пьедестале почета.

Лучшим из россиян оказался Матвей Елисеев - он не допустил промахов в стрельбе, но финишировал 33-м. Александр Логинов стал 34-м, Эдуард Латыпов - 46-м, Антон Бабиков - 55-м, Петр Пащенко - 72-м, Семен Сучилов - 85-м.

Такое положение в итоговом протоколе является историческим антирекордом России в мужском биатлоне за всю его историю.

3 years after his last sprint win, @tarjei_boe is back on top again???? - his 10th victory overall.



???? Tarjei Boe @NSSF_Biathlon ????????

???? Arnd Peiffer @skiverband ????????

???? Johannes T. Boe @NSSF_Biathlon ????????

Rewatch the men's 10 km in @KlahtiBiathlon on https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/gpNVM0tgnI— IBU World Cup (@IBU_WC) December 3, 2020

Йоханнес Бе сохранил лидерство в общем зачете Кубка мира, на его счету 162 очка. Тарьей (115 очков) - второй. Лучший из россиян - Александр Логинов (67 очков), он занимает 20-е место.

Позднее в четверг в Контиолахти пройдет спринт на 7,5 км у женщин. В субботу у мужчин пройдет гонка преследования на 12,5 км.