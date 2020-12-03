Фигуристка Елизавета Туктамышева не выступит на заключительном этапе Кубка России, который пройдет на арене "Мегаспорт" в Москве 5-8 декабря, из-за заражения коронавирусом

Oleg Bkhambri / wikimedia.org По той же причине пятый этап Кубка России пропустит чемпион Европы по фигурному катанию Дмитрий Алиев

Rama / wikimedia.org

Фигуристка Елизавета Туктамышева не выступит на заключительном этапе Кубка России, который пройдет на арене "Мегаспорт" в Москве 5-8 декабря, из-за заражения коронавирусом.

"Результаты тестирования на COVID-19 спортсменки дали положительный результат, по этой причине ученица Алексея Мишина пропустит предстоящие соревнования", - говорится в сообщении Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР).

По той же причине пятый этап Кубка России пропустит чемпион Европы по фигурному катанию Дмитрий Алиев.

"У Димы положительный тест на коронавирус, поэтому этап Кубка России в Москве мы вынуждены пропустить. Надеемся восстановиться, подготовиться к чемпионату России и выступить в Челябинске", - приводит комментарий тренера спортсмена Евгения Рукавицына пресс-служба ФФККР.

Помимо золотой медали чемпионата Европы, в активе 21-летнего Алиева серебро европейского первенства. 23-летняя Туктамышева является чемпионкой мира и чемпионкой Европы 2015 года, в конце ноября она выиграла московский этап Гран-при. Оба спортсмена в свое время становились чемпионами страны.

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???? Объявлены расписание и предварительный список состава участников пятого этапа Кубка России по фигурному катанию!https://t.co/uTZZ0hcOn8 pic.twitter.com/mAvsjxBXkU— Фигурное катание России (@RuSkating) December 2, 2020

Также в турнире не примут участия двукратный чемпион страны Михаил Коляда и Анастасия Гулякова. Причины их отсутствия в заявочных листах этапа Кубка России не уточняются.

Танцевальный дуэт в составе Джонатана Гуррейро и Тиффани Загорски не выступит в Москве по причине простуды у партнера. Его анализы на коронавирус отрицательные.

Ранее из-за пневмонии снялась с московского этапа Гран-при двукратная чемпионка России в женском одиночном катании Анна Щербакова.

Добавим, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский недавно возмущался пренебрежением санитарными нормами за кулисами Гран-при по фигурному катанию, где участники соревнований обменивались объятиями, поцелуями и рукопожатиями.