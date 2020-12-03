All-Pro Reels / wikimedia.org Шайба российского нападающего "Вашингтона" Александра Овечкина в ворота "Финикса" стала лучшим голом ХХI века в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) по мнению болельщиков

All-Pro Reels / wikimedia.org

Шайба российского нападающего "Вашингтона" Александра Овечкина в ворота "Финикса" стала лучшим голом ХХI века в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) по мнению болельщиков. Соответствующий опрос в соцсетях провел заокеанский телеканал Sportsnet.

Специально для этого голосования канадские эксперты отобрали 32 из 140 тысяч шайб, заброшенных в лиге с января 2000-го года.

Первое место в рейтинге занял уникальный бросок Овечкина по воротам "Финикса", исполненный им 16 января 2006 года в дебютном сезоне в НХЛ. Александр бросил через голову в балетном пируэте, лежа на льду спиной к воротам. Сложнейшим финтам и приемам в лиге принято давать собственные имена, но эта неповторимая шайба с тех пор уважительно именуется "The Goal" ("Гол").

В рамках финального онлайн-голосования шедевр Овечкина набрал 55,1% и опередил шайбу бывшего нападающего "Коламбуса" Рика Нэша в ворота тех же "Койотс", заброшенную им в 2008 году после впечатляющего сольного прохода. Пользователи Twitter предпочли гол канадца.

???????? THE FINAL SHOWDOWN IS HERE ????????



Rick Nash dances through the Coyotes defence, while Alex Ovechkin buries one from his back.



Which goal will be deemed The Greatest NHL Goal of the 21st Century? Vote now.

➡️ https://t.co/09izkTVpmz— Sportsnet (@Sportsnet) December 1, 2020

Отметим, что "Гол" Александра Овечкина ранее возглавил десятку крутейших голов за всю историю НХЛ по версии американского телеканала ESPN.

35-летний Овечкин играет за "Вашингтон" с 2005 года. Российский нападающий трижды становился самым ценным игроком регулярного чемпионата и девять раз - лучшим снайпером лиги. В 2018 году с "Вашингтоном" он выиграл Кубок Стэнли.

С 706-ю шайбами Александр занимает восьмое место в списке лучших снайперов НХЛ всех времен.