ФК Краснодар / facebook.com Первая в сезоне победа российских команд в основной стадии еврокубков, добытая "Краснодаром" в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов, вывела команду Мурада Мусаева в плей-офф Лиги Европы УЕФА

ФК Краснодар / facebook.com

Первая в сезоне победа российских команд в основной стадии еврокубков, добытая "Краснодаром" в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов, вывела команду Мурада Мусаева в плей-офф Лиги Европы УЕФА. Тем временем питерский "Зенит" лишился последних шансов на еврокубковую весну.

"Краснодар" одолел французский "Ренн" со счетом 1:0 и прервав серию отечественных команд из 17 матчей без побед на групповом этапе еврокубков, получив в награду путевку в Лигу Европы благодаря гарантированному третьему месту в группе E.

Первый успех в истории "быков" в Лиге чемпионов стал возможен благодаря единственному голу Маркуса Берга (71'). Свой забег во втором тайме шведский форвард увенчал четким ударом в дальний угол.

В параллельном матче лидеров квартета английский "Челси" разгромил испанскую "Севилью" на ее поле со счетом 4:0.

Тем временем "Зенит" в группе F на выезде уступил бельгийскому "Брюгге" со счетом 0:3 и потерял все шансы уйти с последнего места в турнирной таблице. Забитыми мячами в ворота чемпионов России прошлого сезона отметились Шарль де Кетеларе (33'), Ханс Ванакен (58' с пен) и Ноа Ланг (73').

Команда из Санкт-Петербурга набрала одно очко в пяти матчах и показала худший результат на групповом этапе Лиги чемпионов в своей истории. Даже в случае победы над дортмундской "Боруссией" в заключительном туре дружина Сергея Семака наберет четыре очка, а это на один балл меньше, чем в самом неудачном для питерцев сезоне-2008/09.

Второй год подряд "Зенит" под руководством Семака занимает последнее место в своей группе.

В другом матче квартета F "Боруссия" сыграла вничью с римским "Лацио" (1:1) и обеспечила себе участие в плей-офф турнира.

⏰ RESULTS ⏰



???? Paris win in Manchester as Group H goes to final day

???? Giroud scores FOUR in Seville as Chelsea win group

???? Group F leaders Dortmund book place in last 16



???? Best performance? #UCL— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) December 2, 2020

В последнем туре 8 декабря "Зенит" примет "Боруссию", а "Краснодар" нанесет визит "Челси".