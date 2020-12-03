Antoine Dellenbach / wikimedia.org Неймар намерен в следующем году оказаться в одной команде с Лионелем Месси

Antoine Dellenbach / wikimedia.org

Бразильская звезда "Пари Сен-Жермен" Неймар заявил о своем желании вновь играть в одном клубе с бывшим партнером по "Барселоне" аргентинцем Лионелем Месси. По его прикидкам, воссоединение должно произойти уже в следующем году.

"Я хочу снова играть с Месси. Это то, чего я хочу больше всего. Хочется наслаждаться игрой, находясь вместе на поле. Мы должны сделать это в следующем году", - заявил Неймар в интервью ESPN Argentina.

Слова бразильца могут быть намеком на возможный переход Месси в "ПСЖ". Лео хотел уйти из "Барселоны" еще минувшим летом, но в итоге остался в команде. Его контракт с каталонцами истекает 30 июня 2021 года.

Неймар ранее играл с Месси за "Барселону" с 2013 по 2017 год. Срок его соглашения с "ПСЖ" истекает летом 2022-го.

???? ""What I want most is to play with him again"



Neymar wants a Messi reunion... as soon as next season ????



???? https://t.co/ZBPnxFnuu0 pic.twitter.com/MbosdOE2oB— MARCA in English (@MARCAinENGLISH) December 2, 2020

Неймар не уточнил, в какой именно команде он планирует воссоединиться с Месси. Летом нынешнего года владельцы "Пари Сен-Жермен" одобрили трансфер аргентинца, хотя сам Лионель звал товарища в английский "Манчестер Сити". Обе команды принадлежат арабским шейхам и имеют достаточный бюджет для приобретения и содержания сразу двух звезд такого калибра.