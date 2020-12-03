Телекомментатор Дмитрий Губерниев приоткрыл завесу тайны над неожиданной дисквалификацией биатлониста Юрия Шопина, который был на год отлучен от спорта и исключен из списка кандидатов в национальную команду на текущий сезон с формулировкой "за нарушение режима".

Отстранение Шопина началось 6 ноября и продлится до 6 ноября следующего года. О принятом решении Союз биатлонистов России (СБР) уведомил Центр спортивной подготовки сборных команд России, однако скандальную причину санкций спортивные власти попытались скрыть за туманными формулировками.

По данным спортивного журналиста, истинной причиной дисквалификации послужил скандальный инцидент с допинг-офицером.

"Правда такова: к Юрию на сборе рано утром пришел допинг-офицер, но Шопин был в невменяемом состоянии (алкоголь?). Биатлонист не захотел сдавать тест и угрожал допинг-офицеру! Он был зол и страшен в гневе, за что и был наказан дисциплинарным комитетом СБР. Решение о дисквалификации правильное и справедливое, со ставки спортсмена сняли правильно. Нам такой биатлон не нужен!" - написал Губерниев в своем Telegram-канале.

Юрию Шопину 27 лет, он является двукратным победителем Универсиады 2015 года. В его карьере было несколько выступлений на этапах Кубка мира, наивысшего результата он добился в сезоне-2016/17 - 31-е место в гонке преследования на этапе в Оберхофе (Германия). В первом этапе Кубка России, который прошел в Ханты-Мансийске, Шопин не участвовал.

Добавим, что ранее на частые проверки со стороны Всемирного антидопингового агентства (WADA) бурно сетовал другой отечественный биатлонист - Евгений Гараничев.

В декабре 2017 года Международный союз биатлонистов (IBU) после череды допинговых скандалов ограничил в правах Союз биатлонистов России, повелев выполнить 12 критериев для восстановления. Позднее IBU получил от WADA новую порцию компромата по итогам проверки базы данных московской лаборатории, которая может стать основанием для открытия дел в отношении ряда российских атлетов.