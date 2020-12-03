WRЕSTLING 360 / YouTube В ходе первенства России по вольной борьбе среди юниоров до 23 лет в Смоленске поединок двух спортсменов перерос в драку. Конфликт произошел между Бабули Цолоевым из Ингушетии и Аланом Багаевым из Северной Осетии

WRЕSTLING 360 / YouTube

В ходе первенства России по вольной борьбе среди юниоров до 23 лет в Смоленске поединок двух спортсменов перерос в драку. Конфликт произошел между Бабули Цолоевым из Ингушетии и Аланом Багаевым из Северной Осетии.

Атлеты соблюдали правила лишь на протяжении восьми секунд с начала четвертьфинальной схватки, после чего принялись яростно махать кулаками.

Другим спортсменам, судьям и тренерам довольно быстро удалось разнять дерущихся, однако это не спасло "боксеров" от изгнания с турнира по вольной борьбе. Для предотвращения массовых беспорядков на ковре оперативно появились сотрудники ОМОНа.

Борцы Алан Багаев и Бабули Цолоев подрались на чемпионате России по вольной борьбе среди юниоров pic.twitter.com/5j2wCDilz5— Арсен Версен (@optaluna) December 3, 2020

После разговора с тренерами Багаев и Цолоев демонстративно помирились и выложили в Instagram совместную фотографию, но судьи к тому времени уже дисквалифицировали обоих спортсменов. В дальнейшем федерации предстоит рассмотреть вопрос об их дисциплинарном наказании.

Первенство России по вольной борьбе среди юниоров в Смоленске завершится 5 декабря.