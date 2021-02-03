Сборная России выиграла у команды Японии в матче второго тура группового этапа Кубка Ассоциации теннисистов-профессионалов ATP Cup, соревнования в рамках которого проходят в Мельбурне.

В первой встрече восьмая ракетка мира Андрей Рублев за 1 час 4 минуты расправился с японцем Есихито Нисиокой (57-й номер рейтинга ATP) со счетом 6:1, 6:3.

Во второй одиночной игре четвертая ракетка мира Даниил Медведев за 1 час 15 минут одолел японца Кэя Нисикори (41) со счетом 6:2, 6:4 и принес сборной России победное очко.

RUSSIA ROLLS ON



???????? #TeamRussia clinches victory over ???????? #TeamJapan and books their place in the @ATPCup semi-finals ???? pic.twitter.com/XaNVlFoyti — ATP Tour (@atptour) February 3, 2021

Счет в матче стал 2-0 в пользу сборной России, которая досрочно одержала вторую победу в двух встречах в рамках группы D и вышла в полуфинал турнира. Соперник россиян по плей-офф определится позднее.

В розыгрыше ATP Cup принимают участие 12 команд, разделенные на четыре группы. Лучшая команда из каждой группы выйдет в полуфинал. Кубок АТР проходит во второй раз, в первом розыгрыше сборная России дошла до полуфинала, уступив будущим победителям турнира сербам.