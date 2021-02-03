Премьер-лига может потерять еще два клуба без поддержки госбюджета

АГН Москва / Александр Авилов

Член комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) Андрей Созин допустил, что летом, перед началом сезона-2021/2022, Российская Премер-лига (РПЛ) может недосчитаться еще двух клубов, помимо разваливающегося на глазах "Тамбова".

Многие команды лиги, так или иначе, зависят от бюджетных средств, выделяемых региональными властями. В настоящее время серьезные проблемы с финансированием испытывает "Тамбов" . В клубе осталось девять человек на контракте, из них двое - вратари. Губернатор области отказался выделять им деньги .

"Не дай бог в некоторых регионах губернаторы откажутся от клубов (а предпосылки к этому есть), то, я думаю, еще две команды могут не заявиться на следующий сезон РПЛ, - сказал Созин порталу "Чемпионат" . - Команды эти я называть не буду, чтобы не злить их болельщиков. По факту у нас есть всего 12 клубов уровня РПЛ, и то, что случилось с "Тамбовом" - лишнее тому подтверждение".

По данным газеты "Спорт-Экспресс" , затруднения могут возникнуть у волгоградского "Ротора", идущего на 13-м месте в РПЛ, и самарских "Крыльев Советов", которые занимают второе место в ФНЛ и претендуют на выход в высший дивизион.

Финансовые проблемы могут привести к тому, что команды не смогут заявиться в РПЛ на следующий сезон: волгоградцы - если не вылетят из лиги, самарцы - если поднимутся в РПЛ.