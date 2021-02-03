"Манчестер Юнайтед" разгромил "Саутгемптон" в домашнем матче 22-го тура чемпионата Англии по футболу, повторив рекорд результативности Премьер-лиги

Manchester United / twitter.com

"Манчестер Юнайтед" разгромил "Саутгемптон" в домашнем матче 22-го тура чемпионата Англии по футболу, повторив рекорд результативности Премьер-лиги. Игра без зрителей на арене "Олд Траффорд" в Манчестере завершилась со счетом 9:0 в пользу ее хозяев.

Дубль оформил Антони Марсьяль (69', 90'), по мячу забили Аарон Уан-Биссака (18'), Маркус Рэшфорд (25'), Эдинсон Кавани (39'), Скотт Мактоминей (72'), Бруну Фернандеш (88' пен) и Дэниел Джеймс (94'). Еще один гол в свои ворота отправил защитник гостей Ян Беднарек (34'), который на 86-й минуте был удален с поля.

"Саутгемптон" играл в меньшинстве со второй минуты, когда красную карточку получил полузащитник Александр Янкевич.

???? Sit back, relax and enjoy all the best bits from a memorable night at Old Trafford.



Sweet dreams, Reds ❤#MUFC #MUNSOU pic.twitter.com/M9bBoh9Rdo — Manchester United (@ManUtd) February 3, 2021

Этот матч стал вторым в истории Английской Премьер-лиги повторением рекордно крупной победы со счетом 9:0. В 1995 году тот же "Манчестер Юнайтед" забил девять безответных мячей "Ипсвичу", а в 2019-м тот же "Саутгемптон" столь же крупно уступил "Лестер Сити". Тогда команда Ральфа Хазенхюттля также играла в меньшинстве после удаления в первом тайме.

В нынешнем сезоне это поражение стало для "Святых" четвертым подряд в чемпионате. В турнирной таблице "Манчестер Юнайтед" занимает второе место, а "Саутгемптон" идет 12-м.