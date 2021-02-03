Жительница Мьянмы случайно записала фитнес-видео на фоне военного переворота

Àngel Marrades / twitter.com

Учительница физической культуры Кхинг Хнин Вай из Мьянмы случайно записала фитнес-видео на фоне начала военного переворота в своей стране.

1 февраля девушка записала свой традиционный урок на кольцевой дорожной развязке столицы Мьянмы, города Нейпьидо, даже не подозревая, что в стране начался военный переворот. Пока спортсменка тренировалась, к парламенту проехал военный конвой, передает Eurosport .

Как призналась позже Кхинг Хнин Вай, она была не в курсе новостей, а потому никак не отреагировала, когда мимо нее начал проезжать военный транспорт.

Una mujer hizo su clase de aerobic sin darse cuenta de que estaban dando el golpe de Estado en Myanmar. Y pues puede verse como el convoy de militares llega al parlamento. pic.twitter.com/fmFUzhawRe — Àngel Marrades (@VonKoutli) February 1, 2021