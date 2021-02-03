Жительница Мьянмы случайно записала фитнес-видео на фоне военного переворота
Àngel Marrades / twitter.com
Жительница Мьянмы случайно записала фитнес-видео на фоне военного переворота
 
 
 
Жительница Мьянмы случайно записала фитнес-видео на фоне военного переворота
Àngel Marrades / twitter.com

Учительница физической культуры Кхинг Хнин Вай из Мьянмы случайно записала фитнес-видео на фоне начала военного переворота в своей стране.

1 февраля девушка записала свой традиционный урок на кольцевой дорожной развязке столицы Мьянмы, города Нейпьидо, даже не подозревая, что в стране начался военный переворот. Пока спортсменка тренировалась, к парламенту проехал военный конвой, передает Eurosport.

Как призналась позже Кхинг Хнин Вай, она была не в курсе новостей, а потому никак не отреагировала, когда мимо нее начал проезжать военный транспорт.

В данный момент известно, что в Мьянмы военные взяли страну под свой контроль. Задержаны глава правящей партии и фактический лидер страны Аун Сан Су Чжи, президент Мьянмы Вин Мьин и другие члены политического руководства. В стране объявлено чрезвычайное положение сроком на год.