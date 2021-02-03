Международный олимпийский комитет (МОК), Международный паралимпийский комитет (МПК) и оргкомитет Олимпиады в Токио опубликовали свод правил поведения на предстоящих Олимпийских играх

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Международный олимпийский комитет (МОК), Международный паралимпийский комитет (МПК) и оргкомитет Олимпиады в Токио опубликовали свод правил поведения на предстоящих Олимпийских играх в свете продолжающейся пандемии коронавируса.

Участники Олимпиады обязаны предоставить отрицательный результат теста на COVID-19 до прибытия в Токио и в дальнейшем будут регулярно проверяться на инфекцию, информируя японские органы здравоохранения о состоянии своего здоровья с помощью специального мобильного приложения.

Атлетам будет запрещено посещать соревнования в качестве зрителей, посещать бары и туристические места в первые 14 дней. Их также обяжут предоставлять список предполагаемых близких контактов.

Для резидентов олимпийской деревни будет введено ограничение физического контакта с коллегами, они должны будут соблюдать дистанцию в два метра, что по сути запрещает сексуальные контакты.

По признанию самих спортсменов, секс - самый популярный вид развлечения и снятия стресса в Олимпийской деревне. Во время Игр лучшим атлетам планеты традиционно раздают рекордное количество презервативов .

First Playbook published outlining measures to deliver safe and successful Olympic and Paralympic Games Tokyo 2020 https://t.co/MCyKhHyT5B — IOC MEDIA (@iocmedia) February 3, 2021

Болельщикам в целях предупреждения распространения коронавируса рекомендовано поддерживать спортсменов без кричалок и песнопений - вместо этого им следует молча хлопать в ладоши.

Опубликованное в среду пособие по олимпийской COVID-безопасности - его первая редакция, методичку планируется обновлять на регулярной основе.

Напомним, изначально Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Но из-за пандемии коронавируса Игры были перенесены на год и состоятся в период с 23 июля по 8 августа 2021 года.