Серебряный призер чемпионата мира 2019 года в прыжках в высоту украинка Ярослава Магучих на зимних соревнованиях в словацкой Банска-Бистрице преодолела планку на высоте 2,06 метра, установив мировой рекорд в помещении среди юниоров

filip bossuyt / flickr.com

Серебряный призер чемпионата мира 2019 года в прыжках в высоту украинка Ярослава Магучих на зимних соревнованиях в словацкой Банска-Бистрице преодолела планку на высоте 2,06 метра, установив мировой рекорд в помещении среди юниоров.

19-летняя украинка попутно превзошла личный рекорд трехкратной и действующей чемпионки мира россиянки Марии Ласицкене - 2,05 м в помещении (и 2,06 м на открытом воздухе).

Вторую строчку на турнире в Словакии заняла коллега Магучих по сборной - украинка Юлия Левченко. Она прыгнула на 1,96 метра.

Yaroslava Mahuchikh vient de battre son record d'Ukraine à la hauteur 2.06m ???? WL MR NR et 3 ème A-T à Banská Bystrica. #Athlétisme pic.twitter.com/8imwComhE5 — MR.CARTER ⭐️⭐️ (@NelsonCarterJr) February 2, 2021

Мировой рекорд в помещении - 2,08 м - был установлен шведской легкоатлеткой Кайсой Бергквист в 2006 году. Результат Магучих стал лучшим в мире в помещении за последние девять лет.

Также Ярослава стала самой молодой прыгуньей в мире, сумевшей покорить высоту 2,06 м в помещении или на открытом воздухе.

Мировой рекорд на открытом стадионе - 2,09 м - держится с 1987 года и принадлежит Стефке Костадиновой из Болгарии.