Александр Большунов
Фото: Granada / commons.wikimedia.org
Александр Большунов
 
 
 
Александр Большунов
Фото: Granada / commons.wikimedia.org

В Швейцарии российский лыжник Александр Большунов занял первое место в гонке преследования на дистанции 15 км свободным стилем, которая прошла в рамках многодневки "Тур де Ски".

Лидер общего зачета Кубка мира показал результат 32 минуты 11,1 секунды. Второе место занял россиянин Артем Мальцев (+53,7), третьим финишировал француз Морис Манифика (+1.07,0).

"Не сказал бы, что победа делась легко. Пришлось потрудиться, особенно на последних кругах было тяжело. Рад, что смог доехать и финишировать с хорошим временем. У меня неплохое положение в общем зачете. Впереди еще много гонок, так что будем дальше бороться", - сказал Большунов после гонки журналистам.

Большунов укрепил лидерство в общем зачете "Тур де Ски", его результат составляет 1 час 8 минут 30 секунд. Второе место занимает Мальцев (+53, 0), третье - Манифика (+1.07).

Большунов также продолжает лидировать (658 очков) в общем зачете Кубка мира, вторым располагается итальянец Федерико Пеллегрино (354), третьим - норвежец Йоханнес Клебо (296).