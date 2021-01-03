В Швейцарии российский лыжник Александр Большунов занял первое место в гонке преследования на дистанции 15 км свободным стилем, которая прошла в рамках многодневки "Тур де Ски".

Лидер общего зачета Кубка мира показал результат 32 минуты 11,1 секунды. Второе место занял россиянин Артем Мальцев (+53,7), третьим финишировал француз Морис Манифика (+1.07,0).

"Не сказал бы, что победа делась легко. Пришлось потрудиться, особенно на последних кругах было тяжело. Рад, что смог доехать и финишировать с хорошим временем. У меня неплохое положение в общем зачете. Впереди еще много гонок, так что будем дальше бороться", - сказал Большунов после гонки журналистам.

Большунов укрепил лидерство в общем зачете "Тур де Ски", его результат составляет 1 час 8 минут 30 секунд. Второе место занимает Мальцев (+53, 0), третье - Манифика (+1.07).

Alexander Bolshunov and Artem Maltsev - the lone defenders of their top spot after the 3rd stage of the #tourdeski2021 ????and so the chase was on for the last remaining spot on the podium ???? #fiscrosscountry #tourdeski2021 #tourdeski ????NordicFocus pic.twitter.com/sIpjJIemBq — FIS Cross-Country (@FISCrossCountry) January 3, 2021

Большунов также продолжает лидировать (658 очков) в общем зачете Кубка мира, вторым располагается итальянец Федерико Пеллегрино (354), третьим - норвежец Йоханнес Клебо (296).