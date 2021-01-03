В Саудовской Аравии экипаж российского пилота команды "Камаз-мастер" Дмитрия Сотникова победил на первом этапе (277 км) ралли-марафона "Дакар"

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В Саудовской Аравии экипаж российского пилота команды "Камаз-мастер" Дмитрия Сотникова победил на первом этапе (277 км) ралли-марафона "Дакар".

Второе время показал чех Алеш Лопрайс из Praga (+7.56), третьим стал экипаж Антона Шибалова из "Камаз-мастер" (+8.07), команда россиянина Айрата Мардеева финишировала десятой (+25.53).

С грузовиком действующего победителя "Дакара" россиянина Андрея Каргинова произошла неисправность: на 121-м километре у машины вышел из строя вентилятор водяного радиатора. В итоге экипаж показал 21-е время (+1:31.26).

В общем зачете грузовиков с учетом пролога лидирует Сотников, вторым идет Лопрайс (+7.35), третьим - Шибалов (+7.44), Мардеев - десятый (+26.31). Второй этап ралли протяженностью 457 км пройдет в понедельник.

???? Trucks - Stage 1 - Provisional Results



1.D. Sotnikov (RUS)

2.A. Loprais (CZE) +00:07:56

3.A. Shibalov (RUS) +00:08:07#Dakar2021 pic.twitter.com/UtoZqWlaZD — DAKAR RALLY (@dakar) January 3, 2021

"Дакар" - ежегодный ралли-марафон среди автомобилей и мотоциклов разных классов, проводящийся с 1978 года. В нем принимают участие профессиональные спортсмены и заводские команды, но большая часть участников - любители, их доля достигает 80 %.