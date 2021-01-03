Молодежная сборная России сыграет с командой Канады в полуфинале молодежного чемпионата мира по хоккею, который проходит в Эдмонтоне

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Молодежная сборная России сыграет с командой Канады в полуфинале молодежного чемпионата мира по хоккею, который проходит в Эдмонтоне.

В четвертьфинальном матче канадцы со счётом 3:0 победили чехов благодаря точным броскам Дилан Козенс (9'), Боуэна Байрэма (12') и Коннора Макмайкла (58').

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Сборные России и Канады на прошлом первенстве планеты, который проходил в Чехии, встречались на групповом этапе и в финале. Сперва российские хоккеисты разгромили канадцев (6:0), а затем в решающем матче уступили сопернику (3:4).

Перед стартом нынешнего турнира команды провели товарищескую встречу, в которой сильнее сильнее канадцы - 1:0.

Другую путевку в финал разыграют финны, одолевшие шведов (3:2), и американцы, оказавшиеся сильнее словаков (5:2).

Полуфиналы чемпионата мира состоятся в ночь на 5 января по московскому времени: Канада - Россия (начнется в 02:00) , США - Финляндия (05:30). Финал и матч за третье место пройдут в ночь на 6 января.