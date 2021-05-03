Миланский "Интер" досрочно стал чемпионом Италии по футболу сезона 2020/21, добыв 19-й титул в своей истории

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Миланский "Интер" досрочно стал чемпионом Италии по футболу сезона 2020/21, добыв 19-й титул в своей истории. Долгожданное чемпионство миланцы взяли, сидя перед телевизорами.

Подопечные тренера Антонио Конте стали недосягаемы для конкурентов за четыре тура до финиша Серии А после того, как претендовавшая на первое место "Аталанта" потеряла очки в матче с "Сассуоло" (1:1) и лишилась шансов на чемпионство.

Последний раз "нерадзурри" становились чемпионами страны в 2010 году. На протяжении последних девяти сезонов обладателем титула был туринский "Ювентус".

"Интер" имеет в своем активе 82 очка. У "Аталанты" и "Милана" по 69 баллов, у "Наполи" - 67. "Ювентус" в настоящий момент занимает пятое место (66 очков).