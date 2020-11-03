Жена бывшего нападающего сборной Германии и мюнхенской "Баварии" Герда Мюллера раскрыла подробности жизни супруга в преддверии его 75-летия.

По словам Уши Мюллер, страдающий деменцией легендарный в прошлом футболист практически не встает с постели.

"Он почти ничего не ест, с трудом проглатывает пищу, лежит в постели почти 24 часа в сутки и бодрствует всего несколько минут, - цитирует супругу Мюллера Daily Mail. - Так приятно, когда он на мгновение открывает глаза. Иногда он может просигнализировать глазами "да" или "нет".

Болезнь Альцгеймера Мюллеру диагностировали в 2015 году, после чего он оказался в доме престарелых.

"Он всегда был бойцом, всегда был храбрым, всю свою жизнь. И сейчас тоже. Он закрывает глаза, дремлет, редко открывает рот, ему дают протертую пищу. Он спокоен и умиротворен, и я не думаю, что он страдает. Он медленно засыпает", - добавила Уши Мюллер.

Герд Мюллер в составе сборной Германии выиграл чемпионат мира и Европы, а вместе с "Баварией" стал трехкратным обладателем Кубка европейских чемпионов (сейчас - Лига чемпионов). В 1970 году он был удостоен высшей индивидуальной награды в футболе - "Золотого мяча".