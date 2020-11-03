Американский боксер Майк Тайсон может провести поединок против бывшего нападающего Национальной хоккейной лиги (НХЛ) канадца Жоржа Ларака, снискавшего репутацию одного из лучших тафгаев в истории лиги.

По информации портала Bardown, 43-летний Ларак в интервью французской радиостанции заявил, что переговоры о поединке с Тайсоном завершены на 75%.

Ларак завершил карьеру в НХЛ в 2010 году. Он провел 752 матча за "Эдмонтон", "Финикс", "Питтсбург" и "Монреаль", в которых набрал 165 очков (57 + 108) по системе гол плюс пас и более 1100 минут штрафа.

Il a même fait une demande officiel auprès de l'agent du boxeur → https://t.co/gCvPuh0uEw— DansLesCoulisses (@DLCoulisses) October 30, 2020

Тафгай - игрок хоккейной команды, основной задачей которого является препятствование развитию успеха соперников силовыми приемами, устрашение противника, драки на льду, "выключение" из игры наиболее опасных форвардов соперника и защита самых ценных игроков своей команды.

???? 116 wins combined.

???? 91 knockouts combined.



The most dangerous heavyweight of all-time takes on one of the greatest pound-for-pound fighters ever.



Mike Tyson ???????? Roy Jones Jr#TysonJones | Nov 28 | BT Sport Box Office. pic.twitter.com/hmLVZh7QUS— Boxing on BT Sport ???? (@BTSportBoxing) October 28, 2020

Напомним, что 54-летний Тайсон планирует возобновить карьеру и провести выставочный бой с американцем Роем Джонсом - младшим. Поединок легенд бокса запланирован на 28 ноября.

Тайсон провел 58 поединков на протяжении спортивной карьеры, в 50 из которых он одержал победы (44 - нокаутом), и потерпел шесть поражений, еще два боя были признаны несостоявшимися. В 2013 году Майк был внесен в книгу рекордов Гиннесса за наибольшее количество самых быстрых нокаутов (девять нокаутов менее, чем за одну минуту) и за то, что стал самым молодым чемпионом мира в тяжелом весе (20 лет).