Правительство Монголии направило жалобу в Организация Объединенных Наций (ООН) на гонщика команды "Формулы-1" Red Bull Racing Макса Ферстаппена, не дождавшись от последнего публичных извинений за использование слова "монгол" в уничижительной форме.

Как передает РИА "Новости", двукратное использование Ферстаппеном слова "монгол" - на Гран-при Португалии и Гран-при США-2017 - подробно описывается в письме представителя Монголии при ООН Лундэга Пурэвсурэна, копия которого была направлена главе Международной автомобильной федерации (FIA) Жану Тодту.

"Ссылаясь на Международную конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации, принятую в 1965 году, и руководящие принципы предпринимательской деятельности в аспекте прав человека, одобренные в 2011 году, я призываю вас поддержать принятие мер в отношении Макса Ферстаппена и команды "Ред Булл" и их спонсоров за его неприемлемое поведение, состоящее в неоднократном использовании расистских и уничижительных выражений в отношении любых этнических групп с целью предотвращения повторения такого неэтичного поведения в спорте", - говорится в письме.

После столкновения с Лэнсом Строллом во время свободных заездах Гран-при Португалии пилот Red Bull выругался по радио, назвав соперника "монголом" и "умственно отсталым".

Министр культуры Монголии Унро Янчив потребовала от Ферстаппена и его команды извинений, пригрозив жалобами на правительственном уровне.

В "Ред Булл" заявили, что высказывания были сделаны сгоряча и не имели целью оскорбить кого-либо, кроме его соперника. Сам гонщик осознал, что выбрал неверные слова, но призвал не придавать инциденту большого значения.