Временный чемпион мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в тяжелом весе россиянин Александр Поветкин сдал положительный тест на коронавирус. Его матч-реванш с британцем Диллианом Уайтом, который должен был пройти 21 ноября в Англии, будет перенесен на более поздний срок.

Об этом сообщил президент промоутерской компании "Мир бокса" Андрей Рябинский.

"Мы будем переносить бой, потому что у Саши Поветкина обнаружили коронавирус. Сейчас Саша находится в одной из московских клиник и занимается своим здоровьем. 21 ноября боя не будет", - цитирует Рябинского агентство "Р-Спорт".

Напомним, что 22 августа Александр Поветкин победил Диллиана Уайта нокаутом в пятом раунде и стал новым временным чемпионом WBC в супертяжелом весе. Британец незамедлительно решил воспользоваться своим правом на матч-реванш, чтобы вернуть себе этот титул, и бой должен был состояться 21 ноября в Лондоне.

Предварительно новой датой реванша теперь является 30 января. Более подробная и точная информация о дате и месте проведения реванша появится позднее, отмечает сайт компании "Мир бокса".