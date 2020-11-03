PavloFriend / wikimedia.org Бывший полузащитник московского ЦСКА и сборной России Ролан Гусев назначен главным тренером юношеской сборной России по футболу среди игроков 2006 года рождения

PavloFriend / wikimedia.org

Бывший полузащитник московского ЦСКА и сборной России Ролан Гусев назначен главным тренером юношеской сборной России по футболу среди игроков 2006 года рождения, сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).

"Горд возглавить юношескую сборную России 2006 года рождения. Благодарю за доверие руководство РФС. Со сборной России у меня связано невероятное количество теплых воспоминаний. Надеюсь, с командой 2006 года рождения у нас будет много ярких побед, но главное, чтобы работа со мной помогала ребятам прогрессировать", - сказал Гусев.

В начале ноября 43-летний Гусев покинул академию столичного ЦСКА, где возглавлял армейскую команду игроков 2007 года рождения.

Обладатель десяти трофеев в составе #ЦСКА Ролан Гусев принял решение покинуть армейскую академию в связи с переходом на новую работу. Желаем успехов в тренерской карьере! https://t.co/1WG8F0pz6x pic.twitter.com/0HU28UtfPQ— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) November 1, 2020

9 ноября наставник намерен провести со своими новыми подопечными первый учебно-тренировочный сбор.

В бытность игроком Гусев выступал за московские "Динамо" и ЦСКА, украинские "Днепр" и "Арсенал". В составе армейской команды Гусев стал трехкратным чемпионом России, в сезоне-2004/05 выиграл Кубок УЕФА. За сборную России Гусев провел 31 матч, забив один мяч.