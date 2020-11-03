Информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Юлия Степанова, одной из первых рассказавшая о допинговой системе в российской легкой атлетике, боится возвращаться на родину, так как опасается за свою жизнь
 
Информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Юлия Степанова, одной из первых рассказавшая о допинговой системе в российской легкой атлетике, боится возвращаться на родину, так как опасается за свою жизнь
Erik van Leeuwen / wikimedia.org

Информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Юлия Степанова, одной из первых рассказавшая о допинговой системе в российской легкой атлетике, боится возвращаться на родину, так как опасается за свою жизнь.

Легкоатлетка вместе с мужем, экс-сотрудником Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Виталием Степановым, последние шесть лет проживает в США.

"Пока Путин - президент России, нам небезопасно туда возвращаться. Путин назвал меня иудой. А что еще он может сказать? Конечно, для него я иуда. Потому что говорю правду, а он хочет скрыть ее, хочет обмануть", - заявила Степанова в интервью Evening Standard.

Пара покинула Россию в 2014 году и с тех пор скитается по США. После минимум шести переездов Степановы делают все возможное для того, чтобы не выделяться в городе, название которого они предпочитают не называть.

Однако Юлия уже не опасается, что месть настигнет ее за океаном.

"Если они убьют нас здесь, то американцы будут расследовать это дело - и весь мир узнает правду. Но если они убьют нас в России, то расследованием займутся русские, они просто скажут, что это был несчастный случай", - считает она.

Бывшая спортсменка также призналась, что не чувствует себя героем, она просто рада говорить правду и ее больше не тяготит груз лжи.

"Мы не знаем, изменилась ли ситуация с допингом в России. Нелегко изменить менталитет, а жульничество - в русском менталитете", - добавила Степанова.

Супруги Степановы предоставили информацию, которая легла в основу документального фильма журналиста Хайо Зеппельта, показанного на немецком телеканале ARD в декабре 2014 года. После этого чета бежала из страны, опасаясь за свою безопасность в РФ. В фильме Зеппельта утверждается, что российские легкоатлеты систематически применяли допинг. Для проверки фактов, изложенных в нем, WADA создало независимую комиссию под руководством Ричарда Паунда, которая в ноябре 2015 года представила разоблачительный доклад.

На основании этого документа отечественных легкоатлетов отстранили от участия в международных соревнованиях, включая Олимпийские игры. Легкоатлеты РФ лишены возможности конкурировать на международном уровне по сей день.