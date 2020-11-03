Erik van Leeuwen / wikimedia.org Информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Юлия Степанова, одной из первых рассказавшая о допинговой системе в российской легкой атлетике, боится возвращаться на родину, так как опасается за свою жизнь

Erik van Leeuwen / wikimedia.org

Информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Юлия Степанова, одной из первых рассказавшая о допинговой системе в российской легкой атлетике, боится возвращаться на родину, так как опасается за свою жизнь.

Легкоатлетка вместе с мужем, экс-сотрудником Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Виталием Степановым, последние шесть лет проживает в США.

"Пока Путин - президент России, нам небезопасно туда возвращаться. Путин назвал меня иудой. А что еще он может сказать? Конечно, для него я иуда. Потому что говорю правду, а он хочет скрыть ее, хочет обмануть", - заявила Степанова в интервью Evening Standard.

Пара покинула Россию в 2014 году и с тех пор скитается по США. После минимум шести переездов Степановы делают все возможное для того, чтобы не выделяться в городе, название которого они предпочитают не называть.

Однако Юлия уже не опасается, что месть настигнет ее за океаном.

"Если они убьют нас здесь, то американцы будут расследовать это дело - и весь мир узнает правду. Но если они убьют нас в России, то расследованием займутся русские, они просто скажут, что это был несчастный случай", - считает она.

"If they kill us in the US, the truth will come out but if we're killed in Russia, they will just say it was an accident."



Whistleblowers Vitaly and Yuliya Stepanov still living in fear but with no regrets as doping saga heads to court | ✍️ @mattmajendie https://t.co/GTdyqZ18uj— Standard Sport (@standardsport) November 2, 2020

Бывшая спортсменка также призналась, что не чувствует себя героем, она просто рада говорить правду и ее больше не тяготит груз лжи.

"Мы не знаем, изменилась ли ситуация с допингом в России. Нелегко изменить менталитет, а жульничество - в русском менталитете", - добавила Степанова.

Супруги Степановы предоставили информацию, которая легла в основу документального фильма журналиста Хайо Зеппельта, показанного на немецком телеканале ARD в декабре 2014 года. После этого чета бежала из страны, опасаясь за свою безопасность в РФ. В фильме Зеппельта утверждается, что российские легкоатлеты систематически применяли допинг. Для проверки фактов, изложенных в нем, WADA создало независимую комиссию под руководством Ричарда Паунда, которая в ноябре 2015 года представила разоблачительный доклад.

На основании этого документа отечественных легкоатлетов отстранили от участия в международных соревнованиях, включая Олимпийские игры. Легкоатлеты РФ лишены возможности конкурировать на международном уровне по сей день.