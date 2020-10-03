Московское "Динамо" ведет переговоры с Курбаном Бердыевым по поводу назначения на пост главного тренера футбольного клуба, сообщает "РБ-Спорт".

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По данным источника, стороны общаются уже несколько дней. На данный момент улаживаются последние детали, и 5 октября может быть официально объявлено о назначении Бердыева.

На этой неделе пост главного тренера "Динамо" покинул Кирилл Новиков (после поражения от аутсайдера чемпионата - подмосковных "Химок"). Временно исполняющим обязанности главного тренера был назначен Александр Кульчий из "Динамо-2".

Что касается Бердыева, то последним местом работы 68-летнего специалиста был "Рубин". Из казанского клуба Бердыев ушел в июне прошлого года.

"Динамо" располагается на девятом месте в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 14 очков.