Американский боксер Флойд Мэйвезер, который в профессиональной карьере не потерпел ни одного поражения, согласен провести поединок с чемпионом UFC россиянином Хабибом Нурмагомедовым или ирландцем Конором Макгрегором только за гонорар в размере 300 млн долларов.

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"Пока нет тех, с кем можно было бы подраться. Я не готов драться с тем же Макгрегором за 150 млн долларов. Этого мало. Мое здоровье важнее", - заявил Мэйвезер.

"Если мне заплатят 600 млн долларов за два поединка, тогда смысл появится. Периоды называют эрами, у меня была своя эра. Однако я готов драться с Хабибом или Конором", - добавил боксер, слова которого приводит BoxingScene.

Мэйвезер в 2018 году заявил, что готов провести бой с Нурмагомедовым по правилам бокса. Позднее Федерация бокса России предложила провести поединок на стадионе "Лужники".

В 2017 году американец провел поединок с Макгрегором по правилам бокса и одержал победу техническим нокаутом в десятом раунде.