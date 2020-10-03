Бывший чемпион мира по боксу по версиям WBA и IBF россиянин Сергей Ковалев получил три года тюрьмы условно по делу о нападении на женщину в США, сообщает TMZ.

Ковалев в июне 2018 года был арестован в Калифорнии по обвинению в нападении на женщину на вечеринке, а затем выпущен под залог. Потерпевшей оказалась американская модель Джейми Фронтц, которая впоследствии требовала от спортсмена 8 миллионов долларов.

"Я слышала, Ковалев отрицает, что ударил меня кулаком по лицу. Любопытно, как тогда он объясняет тот факт, что у меня внезапно появился разбитый нос, открытая рана на голове, сотрясение мозга и травмы позвоночника, когда он стоял в метре от меня в моей собственной гостиной? Он так разозлился, что я отказала ему в сексе, и даже несколько раз злобно пнул мою собаку. Но есть свидетель, который все видел", - жаловалась тогда Фронтц в Instagram.

Как сообщает источник, ссылаясь на судебные документы, 37-летний Ковалев заключил сделку с прокуратурой и избежал наказания за тяжкое преступление. Боксер признал вину за участие в драке, произнесение оскорбительных слов и нарушение тишины.

Спортсмен получил два дня тюрьмы, но он уже их отбыл, поэтому не будет находиться за решеткой. Кроме того, россиянин должен будет пройти курс управления гневом и заплатить 220 долларов в качестве компенсации судебных издержек.

Гражданский иск Фронтц против Ковалева еще в силе. Модель требовала уже 650 тысяч долларов, которые, по ее словам, российский боксер согласился ей заплатить после инцидента.

Ковалев на профессиональном ринге одержал 34 победы, потерпел четыре поражения и один раз его бой завершился вничью. В последнем поединке россиянин в ноябре 2019 года проиграл нокаутом мексиканцу Саулю Альваресу и потерял титул чемпиона мира по версии WBO в полутяжелом весе.