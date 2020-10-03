Pixabay.com В футбольном клубе "Фейеноорде", который является соперником ЦСКА в групповой стадии Лиги Европы, выявлена вспышка коронавируса, сообщает официальный сайт нидерландской команды

Pixabay.com

В футбольном клубе "Фейеноорде", который является соперником ЦСКА в групповой стадии Лиги Европы, выявлена вспышка коронавируса, сообщает официальный сайт нидерландской команды.

"Тесты, сделанные 2 октября, показали, что у двух футболистов клуба имеется коронавирус. Согласно политике конфиденциальности, имена игроков не разглашаются.

В преддверии матча чемпионата страны с "Виллемом II" в воскресенье все игроки "Фейеноорда" снова прошли проверку на COVID-19. Инфицированные игроки будут помещены в карантин и не будут принимать участие в воскресном матче, как и в групповых тренировках", - говорится сообщении клуба.

"Фейеноорд" попал в квартет K, где сыграет с хорватским "Динамо", ЦСКА и австрийским "Вольфсбергом".

???????????????????? ???? -> Confirmed ✔️



1. ???????? CSKA Moskou

2. ???????? Dinamo Zagreb

3. ???????? Feyenoord

4. ???????? Wolfsberger AC#UELdraw https://t.co/v3d6w86sbg— Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) October 2, 2020

После трех туров чемпионата Нидерландов "Фейеноорд" располагается на третьем месте турнирной таблице, имея в своем активе семь очков.